Курс доллара в начале торгов снизился до 96,83 рубля

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Курс рубля в начале торгов четверга начал рост к основным торгуемым валютам, следует из данных Московской биржи.

Доллар на 07:05 упал в цене на 37 копеек, до 96,83 рубля. Юань подешевел на 2 копейки, до 13,41 рубля, евро – на 20 копеек, до 106,44 рубля.

Накануне утром европейская валюта подорожала до 107,02 рубля. Юань – до 13,503 рубля, а доллар – до 97,41 рубля.

Ранее эксперты заявляли, что ослабление рубля имеет значительный проинфляционный потенциал, который еще не проявился в полной мере.

Аналитики считают, что падение рубля на 30% по отношению к доллару и евро может стать причиной роста потребительских цен на 1,5–3 процентных пункта.

Рубль стал одной из самых слабых валют в мире