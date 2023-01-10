Эксперт прокомментировал сообщения о продаже нефти из РФ дешевле 38 долларов

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Информация западных журналистов о продаже российской нефти по цене ниже установленного Евросоюзом потолка является ничего не значащим вбросом. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил профессор Губкинского университета Валерий Бессель.

"Речь идет об обычном вбросе Bloomberg, на который вообще реагировать не нужно. Это не тренды. Агентство как бы пытается показать мировому сообществу, что решение G7 о потолке цен работает, но это не так", – сказал эксперт.

Во-первых, объяснил он, нефть марки Urals всегда продается со скидкой, а во-вторых, значительная часть сделки, о которой пишет Bloomberg, касается поставок на Восток, где идет сравнение с ближневосточной нефтью, а не с эталонной маркой Brent.

По его словам, говорить о справедливой цене на нефть пока рано – нужно дождаться завершения перенастройки логистических цепочек на Восток.

Ранее агентство Bloomberg писало, что 6 января российская нефть Urals продавалась в порту Приморск за 37,8 доллара за баррель, что примерно в два раза ниже стоимости марки Brent. Журналисты посчитали, что РФ приходится продавать сырье со скидками, чтобы выиграть конкуренцию с поставщиками с Ближнего Востока.

Страны G7, Евросоюза и Австралия приняли решение о введении ценового потолка на российскую нефть в начале декабря. Согласно ему, государства не будут приобретать у России нефть по цене выше 60 долларов за баррель.



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