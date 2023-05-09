Правительство Испании объяснило закупку урана из РФ отсутствием санкций ЕС – СМИ

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Испанское правительство заявило, что закупка урана из России была произведена из-за отсутствия санкций Евросоюза. Об этом сообщает газета Mundo.

"До сих пор ни одна из санкций, введенных против России в результате конфликта на Украине, не повлияла на направления деятельности государственной ядерной компании ENUSA или импорт сырья, такого как уран", – говорится в материале.

По данным издания, ENUSA смягчила последствия возможного отсутствия поставок урана РФ. В Испании также заявили, что любые санкции по импорту продукта или сырья должны рассматриваться в рамках Евросоюза.

До этого МИД Испании вызвало российского посла Юрия Клименко из-за материалов диппредставительства в социальных сетях. Ведомство попросило у российского посла объяснить на странице посольства в Twitter ролик, связанный с ситуацией на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз выступил с предложением запретить доступ в свои порты судам, которые предпринимают попытку обойти санкции против российской нефти. Это будет распространяться на суда, которые были заподозрены в перевалке нефти с одного судно на другое.

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