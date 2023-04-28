МИД Испании вызвал посла РФ из-за материалов диппредставительства в соцсетях

Фото: depositphotos/Anton_Sokolov

Министерство иностранных дел Испании вызвало российского посла Юрия Клименко из-за материалов диппредставительства в социальных сетях. Об этом информирует El Confidencial.

По данным издания, с диппредставителем встретилась государственный секретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено. Она попросила у российского посла объяснить на странице посольства в Twitter ролик, связанный с ситуацией на Украине.

Ранее российский МИД объявил персонами нон грата 10 норвежских дипломатов. 26 апреля ведомство вызвало посла Норвегии Роберта Квиле, выразив ему протест относительно решения Осло о высылке 15 диппредставителей РФ в Норвегии, а также сотрудников аппарата Военного атташе.

До этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем рассказал, что власти выслали из государства пятерых российских послов. Дипломатический источник в РФ заявлял, что Москва ответит на эти действия.

Швеция вышлет пятерых российских дипломатов