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Ассоциации пищевой промышленности Германии направили письмо министру сельского хозяйства ФРГ Джему Оздемиру с просьбой принять меры для предотвращения возможного дефицита продуктов.

"В какой-то момент вопрос уже не будет заключаться в том, сколько сырье для наших продуктов питания стоит на мировом рынке, а в том, сможем ли мы его получить", — приводит слова президента ассоциации Кристиана фон Беттихера Das Erste.

Кроме того, Беттихер рекомендовал министру переключиться с "зеленой" программы на антикризисные меры.

Ранее Болгарская федерация промышленных потребителей (BFIEC) предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты из-за возможного повышения цен на газ. По словам директора федерации Ивайло Найденова, болгарская промышленность не может выдержать более высокие цены на природный газ, чем апрельские.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что правительство США отказывается признать, что их действия, включая санкции против России, провоцируют продовольственный кризис в мире. Он подчеркнул, что Россия, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей.

