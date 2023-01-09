Курс евро на Мосбирже упал ниже 75 рублей, доллар – ниже 70 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 75 рублей. Доллар опустился ниже психологической отметки в 70 рублей. Валюты вернулись к уровням, с которых они начинали 2023 год.

Курс доллара расчетами завтра на 12:42 по московскому времени упал на 2,35 рубля, до 69,77 рубля. Евро подешевел на 1,22 рубля, до 74,95 рубля, юань – на 25 копеек, до 10,19 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль в ходе торгов на Московской бирже усилил снижение к юаню, вырос к доллару и перешел к снижению против евро.

Курс юаня расчетами завтра на 07:24 вырос на 8 копеек, до 10,52 рубля. Доллар упал ниже 72 рублей, потеряв в цене 18 копеек. Его стоимость составила 71,94 рубля. Евро стоил 76,5 рубля, укрепившись на 34 копейки.

Ранее стало известно, что в 2023 году может появиться российская криптобиржа, доступная в том числе для физических лиц. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.



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