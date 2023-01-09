Курс юаня на Московской бирже превысил 10,5 рубля впервые с 11 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рубль в ходе торгов на Московской бирже усилил снижение к юаню, вырос к доллару и перешел к снижению против евро.

Курс юаня расчетами завтра на 07:24 вырос на 8 копеек, до 10,52 рубля. Китайская валюта впервые с 11 мая превысила 10,5 рубля.

Доллар упал ниже 72 рублей, потеряв в цене 18 копеек. Его стоимость составила 71,94 рубля. Евро стоил 76,5 рубля, укрепившись на 34 копейки.

Ранее сообщалось, что в 2023 году может появиться российская криптобиржа, доступная в том числе для физических лиц. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.



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