07:54Экономика
Курс юаня на Московской бирже превысил 10,5 рубля впервые с 11 мая
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Рубль в ходе торгов на Московской бирже усилил снижение к юаню, вырос к доллару и перешел к снижению против евро.
Курс юаня расчетами завтра на 07:24 вырос на 8 копеек, до 10,52 рубля. Китайская валюта впервые с 11 мая превысила 10,5 рубля.
Доллар упал ниже 72 рублей, потеряв в цене 18 копеек. Его стоимость составила 71,94 рубля. Евро стоил 76,5 рубля, укрепившись на 34 копейки.
Ранее сообщалось, что в 2023 году может появиться российская криптобиржа, доступная в том числе для физических лиц. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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