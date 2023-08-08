Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 95,58 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 30 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные валютных торгов. Его стоимость составила 95,58 рубля.

Евро упал на 11 копеек, до 105,19 рубля. В свою очередь, курс юаня снизился на 0,8 копейки, до 13,232 рубля.

Накануне к 10:46 курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года. В 10:53 американская валюта замедлила рост и торговалась на уровне 96,65 рубля.

По данным Московской биржи, доллар на 07:07 7 августа вырос на 49 копеек, составив 96,17 рубля. В свою очередь, евро подорожал на 4 копейки, до 105,65 рубля. Кроме того, китайская валюта поменялась не сильно и торговалась в районе 13,34 рубля.

До этого сообщалось, что курс доллара поднялся до 95 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с марта 2022 года. Стоимость валюты США расчетами на 11:59 4 августа по московскому времени снизилась на 10 копеек, до 94,89 рубля.

Курс доллара вырос до 95 рублей впервые с марта 2022 года