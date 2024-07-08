Центробанк запустит в России единую базу данных рейтингов компаний

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Банк России запускает 8 июля единую базу данных с рейтингами компаний. Платформа для запуска рейтингового репозитория уже готова, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилла Пронина.

Репозиторий будет аккумулировать рейтинги юридических лиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств (РА).

По словам замглавы департамента Центробанка Кристины Алешиной, информация в базе данных будет содержать название агентств, указание рейтингов и ссылки на пресс-релизы об их присвоении, чтобы каждый человек мог ознакомиться с обоснованием решений РА. Так, кредитные рейтинговые агентства будут присылать в Банк России сведения о присвоении или изменении кредитного рейтинга каждый день до полуночи, и уже утром вся информация будет появляться в системе репозитория.

По мнению экспертов, благодаря запуску этой базы данных российским инвесторам, число которых в июне превысило 32 миллиона, станет проще принимать решение о покупке активов. Кроме того, инициатива повысит качество оценки кредитоспособности эмитентов, а сам процесс рейтингования станет более прозрачным.

Центробанк с 1 сентября повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Эта мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.

Кроме того, с 1 сентября Банк России включит в проект по пилотированию цифрового рубля новых участников. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, количество желающих пользоваться цифровым рублем постоянно увеличивается.