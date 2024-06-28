ЦБ РФ с 1 сентября ужесточит выдачу необеспеченных потребкредитов

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Центробанк с 1 сентября повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что эта мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года. Сейчас регулятор работает над законопроектом, регламентирующим сервис рассрочки и ограничивающим неконтролируемый рост долгов заемщиков.

ЦБ РФ напомнил, что соответствующая инициатива появилась около двух лет назад. Банк России предложил свой подход к защите пользователей рассрочки, так как, не считая заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО), потребитель не обладает всей информацией об условиях договора, стоимости услуг, а также размере возможной переплаты и штрафах за просрочку.

