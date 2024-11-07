Основные торги на фондовом рынке Мосбиржи начнутся 7 ноября в 12:10 по Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Основные торги на фондовом рынке Мосбиржи начнутся 7 ноября в 12:10 по московскому времени сразу после начала аукциона открытия в 12:00. Об этом сообщается в пресс-службе торговой площадки.

Торги были перенесены из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. В данный момент неполадки полностью устранены. Система для подключения участников будет доступна с 11:45.

Недочет в работе системы обнаружили в 09:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту мероприятия. До этого казахстанская фондовая биржа сообщила о прекращении всех взаимоотношений с Мосбиржей. Речь идет о взаимоотношениях, основанных на соглашении о стратегическом сотрудничестве, которое было подписано 10 октября 2018 года, а также связанных с ним договоренностях.

