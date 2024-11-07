Торги на фондовом рынке Мосбиржи были перенесены из-за выявления ошибки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Торги на фондовом рынке Московской биржи перенесли из-за ошибки торгово-клиринговой системы, сообщается на сайте торговой площадки.

"7 ноября 2024 года в 09:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка", – говорится в заявлении.

Отмечается, что о начале торгов будет объявлено дополнительно.

Ранее казахстанская фондовая биржа сообщила о прекращении всех взаимоотношений с Мосбиржей. Речь идет о взаимоотношениях, основанных на соглашении о стратегическом сотрудничестве, которое было подписано 10 октября 2018 года, а также связанных с ним договоренностях.