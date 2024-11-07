07 ноября, 09:49Экономика
Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке на неопределенное время
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская биржа перенесла старт торгов на фондовом рынке на неопределенное время. Об этом говорится на сайте торговой площадки.
Причины переноса не называются. О начале торгов будет сообщено дополнительно.
Ранее казахстанская фондовая биржа (KASE) объявила о прекращении всех взаимоотношений с Мосбиржей. Речь идет о взаимоотношениях, основанных на соглашении о стратегическом сотрудничестве, которое биржи подписали 10 октября 2018 года, а также связанных с ним договоренностях. Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.
Между тем Юрий Денисов покинул пост председателя правления Мосбиржи. Его место занял руководивший Национальным расчетным депозитарием (НРД) Виктор Жидков.
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