Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке на неопределенное время

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа перенесла старт торгов на фондовом рынке на неопределенное время. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Причины переноса не называются. О начале торгов будет сообщено дополнительно.

Ранее казахстанская фондовая биржа (KASE) объявила о прекращении всех взаимоотношений с Мосбиржей. Речь идет о взаимоотношениях, основанных на соглашении о стратегическом сотрудничестве, которое биржи подписали 10 октября 2018 года, а также связанных с ним договоренностях. Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.

Между тем Юрий Денисов покинул пост председателя правления Мосбиржи. Его место занял руководивший Национальным расчетным депозитарием (НРД) Виктор Жидков.