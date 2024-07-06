Кабмин продлил ограничение на вывоз риса до 31 декабря

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Правительство РФ продлило временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.

Кабмин объяснил, что такие меры были приняты для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Как отметили в правительстве, запрет не касается поставок в страны-члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также данную продукцию можно будет направлять за рубеж для оказания гумпомощи.

Правительство напомнило, что временное ограничение было введено два года назад, после чего его продлевали до 30 июня текущего года.

В мае кабмин ввел временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Он действует до 31 августа 2024 года.

Кроме того, Минсельхоз России предложил ввести до 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в РФ семян ряда сельскохозяйственных культур. Согласно данным проекта, квоты будут введены в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

