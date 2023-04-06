Счетная палата заявила о профиците бюджета ПФР в 2022 году

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пенсионный фонд России закончил год с профицитным бюджетом в размере 1,103 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты.

В докладе уточняется, что бюджет ПФР в 2022 году исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей – 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей – 15 487,32 миллиона рублей.

За этот период бюджет ПФР увеличился на 12,478 триллиона рублей, что на 27,4% больше, чем годом ранее. Расходы ПФР в прошлом году также превысили показатели 2021 года года, составив 11,374 триллиона рублей. Они выросли на 1 249 256,19 миллиона рублей или на 12,3%.

Эксперты объясняют такие изменения предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер соцподдержки отдельным категориям граждан, индексацией размеров государственных и страховых пенсий, а также других социальных выплат.

В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Фонд создали путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования.

Данную реформу провели в рамках проекта по созданию в стране социального казначейства, основой которого станет объединяющая все существующие в социальной сфере системы цифровая платформа. Благодаря этому государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования предложили в министерстве труда и соцзащиты. Как считают в ведомстве, это позволит повысить доступность и качество услуг, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.



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