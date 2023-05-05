Эксперт заявил, что инвесторы не верят в будущее банковской системы США

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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта, так как инвесторы не верят в безоговорочное лидерство американской валюты. Об этом в беседе с RT сообщил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

"Происходящее можно объяснить простыми факторами: во-первых, банковский кризис, который заставляет ФРС США увеличивать количество долларов. Я бы еще обратил внимание, что 3 мая ФРС США повысила ставку", – сказал эксперт.

По мнению Гинько, за последние 20 лет доля американских долларов в мировых резервах центральных банков заметно сократилась. Экономист связал это с неверием инвесторов в будущее банковской системы США.

Рубль важен, поскольку на него можно купить товары и услуги, которые производятся в России, а также акции российских компаний, что интересно инвесторам, также отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что утром курс доллара упал до 76,98 рубля. Такое произошло впервые с 31 марта.

Кроме того, курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 3 апреля. Утром евро можно было приобрести за 84,83 рубля.

Курс доллара упал ниже 79 рублей впервые за месяц