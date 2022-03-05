Кабмин перенес уплату утилизационного сбора для автопроизводителей на декабрь 2022 года

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Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке уплаты утилизационного сбора для российских автопроизводителей до декабря 2022 года в качестве меры поддержки отрасли. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

"Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей перенесен на декабрь. При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение сроков затронет компании, имеющие не менее 5 тысяч работников, а также их дочерние предприятия. В кабмине полагают, что такая мера позволит обеспечить для автопроизводителей финансовую стабильность в условиях санкций и непростой экономической ситуации.

"Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам", – указано в материале.

Ранее Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

1 марта Михаил Мишустин стал руководителем оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначены его заместителями.

Премьер-министр уточнил, что в обязанности Собянина войдет координация оперативных решений на региональном уровне, а Белоусов будет ответственным за выработку мер на федеральном уровне и займется макроэкономическими вопросами.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

