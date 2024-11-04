Минэкономики Тайваня объявило о прекращении поставок станков в Россию

Фото: 123RF/iamtui7

Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию. Об этом сообщается на сайте министерства экономики острова.

Там напомнили, что с 8 марта Тайбэй ввел запрет на экспорт 77 типов аппаратов в Россию и Белоруссию, среди которых электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные аппараты и другие.

В ведомстве отметили, что объем экспорта оборудования в Россию снизился до нуля, что свидетельствует о том, что меры контроля достигли "предварительных результатов".

Ранее зарубежные эксперты отмечали, что заморозка российских активов за границей, исключение финансовых учреждений из международного пространства и прекращение торговли лишь укрепили отношения России с остальными мировыми партнерами, в том числе с Китаем и Ираном. В связи с этим российская экономика стабильно растет, несмотря на санкции Запада.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что российская экономика в конце третьего и начале четвертого квартала 2024 года показывает признаки охлаждения. Причиной тому, по словам министра, стала переориентация торговли, так как сейчас более 80% товарооборота идет через дружественные страны. При этом аналогичный показатель в 2021 году составлял менее половины.