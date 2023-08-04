Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт автозапчастей Isuzu и очков Ray Ban

Фото: ray-ban.com

Минпромторг РФ внес в перечень параллельного импорта автозапчасти Isuzu, а также очки Calvin Klein и Ray Ban. Об этом следует из уведомления министерства.

"Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein", – говорится в уведомлении.

В то же время линзы Acuvue не включили в список товаров, подлежащих параллельному импорту. Такое решение объяснили тем, что компания не ушла с российского рынка и продолжает официальные поставки.

Между тем, как следует из обновленного списка товаров параллельного импорта, Минпромторг оставил в перечне телефоны Samsung.

Ранее в Минпромторге сообщали о планах внести в перечень товаров для параллельного импорта контактные линзы зарубежных производителей. Как объяснило ведомство, это станет превентивной мерой на случай прекращения поставок в РФ в условиях санкций.

До этого в СМИ отметили, что Россия вскоре может столкнуться с дефицитом контактных линз. По данным журналистов, некоторые крупнейшие производители решили приостановить поставки на фоне санкций.

Минпромторг РФ обновил список для параллельного импорта