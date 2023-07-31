Минпромторг РФ не исключил Jagermeister из перечня товаров для параллельного импорта

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Министерство промышленности и торговли РФ не исключило продукцию марки Jagermeister из перечня товаров, поставляемых по параллельному импорту в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого ведомство намеревалось исключить данную продукцию из списка, об этом стало известно в середине июля.

Ранее ТАСС сообщило, что Минпромторг РФ исключил из перечня товаров параллельного импорта Jagermeister. Однако позже агентство аннулировало сообщение и заявило, что оно было выпущено ошибочно.

До этого сообщалось, что в обновленный список товаров, поставляемых по параллельному импорту, были включены фотоаппараты марок Canon, Fujifilm, Sony и батарейки бренда Duracell.

Также в перечень попали бренды очков Ray-Ban, Hugo, Calvin Klein и запчасти для автомобилей Isuzu. При этом в перечень не попали контактные линзы бренда Acuvue.

28 июля первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков заявлял, что ведомство утвердило обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он был направлен в Минюст РФ.

По его словам, работа над списком товаров для параллельного импорта продолжается, и новый в ведомстве могут подготовить еще через 2–3 месяца.



Минпромторг РФ обновил список для параллельного импорта