ВВП Украины снизился в 10 раз больше, чем у России – аналитик

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ВВП Украины в 2022 году снизился на 40%, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше, заявил научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете Илмари Кяихке.

"Если учесть, что ВВП на Украине в этом году упал, может быть, на 40%, то в России мы все еще говорим о 4%", – приводит его слова газета Ilta-Sanomat.

Эксперт считает, что нет никаких признаков того, что санкции повлияют на экономику России и ее способность вести боевые действия.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на спад в экономике, ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах.

С таким мнением согласился экономист Андрей Бунич. По его словам, адаптация России исключительно в мировой экономике является губительной, поскольку в настоящее время глобальная экономика находится в кризисе. Эксперт уверен, что РФ необходимо переходить к новой экономической политике, которая будет ориентирована на внутреннее развитие.



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