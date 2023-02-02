Бизнесмен заявил о зависимости производства сметаны в РФ от импорта

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Многим российским производителям молочных продуктов удалось справиться с проблемами упаковки и оборудования, которые возникли весной прошлого года из-за санкций Запада. Тем не менее сохранилась серьезная проблема для молочной отрасли из-за зависимости от импортных ферментов. Об этом сообщил основатель сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергей Бачин в интервью РБК.

По его словам, из-за тотальной зависимости этой отрасли в стране может не остаться сметаны в случае если Европа введет санкции на молочные закваски. Речь идет о биозаквасках, которые необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия.

На сегодняшний день импортные закваски составляют 90% российского рынка, отметил Бачин. Основатель сельскохозяйственного холдинга объяснил это тем, что в России попросту отсутствуют серьезные биофабрики для производства этих заквасок.

В связи с этим Сергей Бачин заявил, что для обеспечения молочной промышленности РФ отечественными заквасками "АгриВолга" собирается построить в Угличе специальную биофабрику.

"Фабрика должна заработать через два года. Это серьезное высокотехнологическое предприятие – только первая очередь производства сможет покрыть 25% потребностей рынка в заквасках", – добавил он.

Ранее Минсельхоз сообщил о достаточном количестве сырья для производства йогуртов в России. Также в министерстве сообщили, что находятся на постоянном контакте с производителями молочной продукции, которые, в свою очередь, подтверждают стабильную работу.

В декабре прошлого года заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные предприятия увеличили производство продуктов питания на 4,1%.

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