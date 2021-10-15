Ученые обнаружили неизвестные токсины на побережье Камчатки

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Ученые Дальневосточного федерального университета обнаружили неизвестные токсины при оценке экологической обстановки в районе массовой гибели гидробионтов осенью прошлого года на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам директора Института Мирового океана Кирилла Винникова, было обнаружено около 10 микроводорослей, природа которых до сих пор неизвестна.
"Целый институт биоорганической химии занимается созданием маркеров, которые позволят в будущем эти токсины идентифицировать. Параллельно работает лаборатория спутникового зондирования, которая пытается мониторить цветение водорослей в северных водах Тихого океана", – сказал он.
Он отметил, что ученые до сих пор не могут точно реконструировать последовательность событий, которые привели к ЧП на побережье Камчатки в 2020 году, поскольку данные собирались уже после случившегося.
В то же время Винников подчеркнул, что, по предварительным данным, можно говорить о том, что экосистемы начали восстанавливаться.
"Многие организмы, которые в прошлом году отсутствовали, есть в акватории. Морские ежи, попавшие под воздействие эффекта выделения токсинов, в этом году присутствуют, но не в обычном количестве, то есть восстановление идет постепенно", – отметил он.
2 октября 2020 года на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.
В связи с этим СК начал проверку. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вероятным источником загрязнения является Козельский полигон ядохимикатов.
Причиной массовой гибели морских животных на Камчатке стали микроводоросли
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