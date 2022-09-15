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Москва 24

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14:45

В Москве стартовала ежегодная акция по приему вторсырья

экологиягород

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве стартовала ежегодная акция по приему вторичного сырья. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Горожане смогут сдать на переработку макулатуру, металлические, стеклянные и пластиковые предметы, а также упаковки Tetra Pack, ненужную одежду, батарейки, пластиковые крышки и другие единицы.

Уточняется, что вторсырье будет отправлено на переработку, а одежду передадут на благотворительность.

Кроме того, сдав предметы в пункты вторсырья, можно получить призы:

  • многоразовые эко-сумки;
  • термокружки;
  • подписку на "Яндекс.Плюс".

Ознакомиться с подробной информацией о расположении пунктов приема вторсырья и списком предметов, которые подлежат сдаче в рамках акции, можно на портале акции.

До этого сообщалось, что Coca-Cola Company приняла решение выпускать Sprite в прозрачных бутылках. В компании отметили, что выпуск напитков в прозрачных пластиковых бутылках позволит перерабатывать их и использовать вторично.

Ранее жителям ТиНАО предложили расплачиваться за ЖКУ пластиковыми бутылками. В построенных группой "Самолет" проектах стартовала программа оплаты ЖКУ экобонусами, которые можно получить за сдачу на переработку пластиковой и алюминиевой тары в установленные в ЖК фандоматы.

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