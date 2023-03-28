Активы Henkel могут выкупить Kismet Capital и акционеры "Фармстандарта" – СМИ

Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer/ТАСС

Немецкая компания Henkel завершает продажу российских активов, однако соглашение между сторонами еще не подписано, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя фирмы.

По информации источников издания, знакомых с деталями сделки, все 11 заводов компании могут приобрести инвестиционная компания Kismet Capital Ивана Таврина и консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств "Фармстандарт" и основатели фонда "Эльбрус капитал".

Сообщается, что акционеры "Фармстандарта" станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel, причем правительственная комиссия уже дала разрешение сторонам на покупку заводов. Договор предусматривает возможность обратного выкупа производств. Фабрики продолжат выпуск продукции под брендами Henkel.

Компания производит в России чистящие и моющие средства под брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемос", "Пемолюкс", "Дени", Vernel и другие.

О решении покинуть рынок РФ Henkel объявил 19 апреля прошлого года. Концерн объяснил это текущей ситуацией на Украине. При этом отмечалось, что все 2,5 тысячи сотрудников продолжат работать и получать зарплату до завершения процесса.

В августе компания приступила к продаже своих российских и белорусских активов. При этом уже тогда эксперты отмечали, что цена за них завышена, поэтому с поиском покупателя могут возникнуть проблемы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!