Хлебцы Finn Crisp исчезнут с полок магазинов в России

Фото: instagram.com (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ)/finncrisporiginal

Компания-производитель хлебцев Finn Crisp прекратила сотрудничество с Россией и поставки товара в страну. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в федеральной торговой сети.

"Мы прекратили экспорт в Россию с февраля-марта 2022 года. Это произошло из-за того, что международные платежи стали практически невозможны", – уточнили в пресс-службе шведского производителя.

Возможное возобновление поставок в компании не прокомментировали, поскольку такое решение "зависит от многих предпосылок".

В торговой сети "Магнит" изданию "Известия" сообщили, что в продажу поступили российские аналоги хлебцев. Их производят в Санкт-Петербурге с аналогичной технологией.

Ранее в декабре стало известно, что в ряде магазинов торговых сетей "Магнит", "Лента" и "Верный" закончились запасы чипсов Pringles. При этом компания Kellogg остановила поставки в РФ еще девять месяцев назад.

По информации издания "Коммерсант", американский производитель готовится продать свои российские активы группе компаний "Черноголовка". Эта же группа ранее выкупила завод Kellogg в Краснодарском крае.

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