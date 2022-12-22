08:37Экономика
Производитель чипсов Pringles продаст российский бизнес "Черноголовке" – СМИ
Фото: depositphotos/seagamess
Американская компания Kellogg, производящая чипсы Pringles, продаст свои российские активы группе компаний "Черноголовка". Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Уточняется, что бизнес приобретет входящая в структуру "Черноголовки" компания, которая ранее выкупила завод Kellogg в станице Северской в Краснодарском крае.
По данным источников, сделка уже согласована и будет закрыта уже в начале 2023 года.
Американская компания Kellogg, специализирующаяся на изготовлении сухих завтраков и снеков, представленная в России брендами "Любятово", Extra, Dinosaurs и Pringles, в марте сообщила, что приостановит инвестиции и поставки своей продукции в Россию.
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