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08:37

Экономика

Производитель чипсов Pringles продаст российский бизнес "Черноголовке" – СМИ

Фото: depositphotos/seagamess

Американская компания Kellogg, производящая чипсы Pringles, продаст свои российские активы группе компаний "Черноголовка". Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что бизнес приобретет входящая в структуру "Черноголовки" компания, которая ранее выкупила завод Kellogg в станице Северской в Краснодарском крае.

По данным источников, сделка уже согласована и будет закрыта уже в начале 2023 года.

Американская компания Kellogg, специализирующаяся на изготовлении сухих завтраков и снеков, представленная в России брендами "Любятово", Extra, Dinosaurs и Pringles, в марте сообщила, что приостановит инвестиции и поставки своей продукции в Россию.

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