13:00Экономика
Магазины ZARA откроются в РФ под новым брендом в начале 2023 года
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Магазины ZARA откроются под новым брендом в начале следующего года, рассказал Москве 24 источник.
Ранее сообщалось, что компания Inditex решила продать свой бизнес на территории России группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов. Данная сделка, как подчеркнули в компании, позволит сохранить большое число рабочих мест.
Daher будет работать в стране под собственными брендами. В Inditex также подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.
В начале весны 2022 года Zara сообщила о прекращении работы магазинов на территории России. Также была остановлена торговля товарами бренда в режиме онлайн.
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