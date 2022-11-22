Магазины ZARA откроются в РФ под новым брендом в начале 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Магазины ZARA откроются под новым брендом в начале следующего года, рассказал Москве 24 источник.

Ранее сообщалось, что компания Inditex решила продать свой бизнес на территории России группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов. Данная сделка, как подчеркнули в компании, позволит сохранить большое число рабочих мест.

Daher будет работать в стране под собственными брендами. В Inditex также подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.

В начале весны 2022 года Zara сообщила о прекращении работы магазинов на территории России. Также была остановлена торговля товарами бренда в режиме онлайн.

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