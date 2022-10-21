15:24Экономика
Статус временной приостановки работы Uniqlo в России остается без изменений – компания
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Работа сети магазинов одежды Uniqlo в России по-прежнему приостановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании Fast Retailing, которой принадлежит бренд.
"В марте компания Fast Retailing временно приостановила работу Uniqlo Россия, и этот статус остается без изменений", – сказали в компании, комментируя сообщения об уходе Uniqlo с российского рынка.
Там отметили, что из-за отсутствия обозримых перспектив возобновления работы сети было принято решение о закрытии трех магазинов Uniqlo.
Ранее российские СМИ сообщили, что ретейлер Uniqlo сокращает сеть в России. Отмечалось, что Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию.
Uniqlo приостановила работу своих магазинов в России с 21 марта текущего года. В компании объяснили это решение трудностями ведения бизнеса в РФ в текущих условиях, а также обострением конфликтной ситуации на Украине.
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