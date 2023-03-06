АФК "Система" отказалась от покупки доли акций владельца Zarina и Befree

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Шведская компания Eastnine и инвестиционная организация АФК "Система" расторгли сделку, согласно которой российская компания покупает 47,7% акций производителя и ретейлера модной одежды Melon Fashion Group (MFG). Об этом сообщается в пресс-службе компании Eastnine.

"Стороны договорились расторгнуть соглашение о продаже. Eastnine будет продолжать искать выход из своих инвестиций в MFG и ведет диалог с потенциальными покупателями о продаже своей доли в MFG", – говорится в заявлении компании.

Melon Fashion Group является владельцем таких брендов, как Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

В ноябре прошлого года сообщалось, что АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов шведской IKEA в России.

Ранее стало известно, что корпорация АФК "Система" создала дистрибьютора потребительской электроники и мелкой бытовой техники для ввоза в Россию продукции Apple и Dyson.

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