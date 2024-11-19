Серийное производство мобильных убежищ началось в Нижегородской области

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В Нижегородской области впервые в России началось серийное производство мобильных убежищ. Их разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС (ВНИИ ГОЧС), сообщает сайт организации.

"Производственный процесс развернулся в городе Дзержинске, расположенном в Нижегородской области. Это событие стало итогом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, мобильное убежище является многофункциональным сооружением для защиты от различных угроз. К ним, в том числе относятся природные бедствия и техногенные происшествия. Само укрытие состоит из помещения, рассчитанного на 54 человека, и технического блока. При этом вместимость можно увеличить с помощью дополнительных модулей.

Разработчики подчеркнули, что убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к существующим инженерным системам.

Между тем Владимир Путин ранее заявил, что российские специалисты завершают испытания новейших разработок и в сфере обороны. По словам президента, в данный момент РФ подходит к тому, чтобы ставить на вооружение эти разработки.

До этого концерн "Калашников" завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17. Этот компактный автомат был разработан по заданию министерства обороны России.