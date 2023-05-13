В РФ начали выпускать полностью отечественный снайперский патрон Cheytac

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В России стартовало производство мощного снайперского патрона 10,3x77 миллиметров Cheytac из полностью отечественных комплектующих. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислава Лобаева.

По его словам, впервые на винтовки калибра 375 Cheytac будут поставляться полностью российские патроны. Гильза патрона была разработана самим предприятием, а порох поставляется в одном из казанских предприятий.

Лобаев отметил, что раньше во время разработки патронов подобного калибра применялись зарубежные комплектующие. Так, гильзы приобретались производства США и Австралии, а порох – США и Финляндии.

Отмечается, что компания Lobaev Arms является первым в истории России частным оборонным предприятием.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил готовность военной техники и вооружения, которые направляются в зону СВО.

До этого стало известно, что "Курганмашзавод" (КМЗ), входящий в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил в первом квартале Минобороны РФ столько же боевых машин пехоты (БМП), сколько за весь 2019 год.