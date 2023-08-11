Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков о происшествиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясин

Прокуратура Москвы призвала не поддаваться на провокации, распространяемые в Сети. Об этом ведомство заявило в телеграм-канале.

"Прокуратура Москвы осуществляет непрерывный мониторинг интернет-источников, в том числе публикующих информацию о событиях и происшествиях в столице", – отмечается в сообщении.

По данным ведомства, соцсети и публичные каналы распространяют информацию, которая содержит недостоверные сведения и авторский контент, основанный на субъективном мнении. Подобные сообщения часто публикуют люди, не убедившиеся в их достоверности.



Прокурорские проверки выявляют ряд случаев, когда граждане умышленно распространяют недостоверную информацию. Эти данные направлены на нарушение стабильной обстановки в городе, искусственное формирование ложного общественного мнения о событиях и происшествиях, а также создание негативного информационного воздействия на граждан.

Столичная прокуратура информирует граждан об ответственности за подобную противоправную деятельность и рекомендует не поддаваться на провокации, а также проверять достоверность информации от СМИ и интернет-ресурсов. Кроме того, жителям Москвы рекомендуется не публиковать непроверенную информацию и визуальные материалы, способные вызвать неоднозначное восприятие в обществе.

Разглашение заведомо ложных данных предусматривает ответственность. СМИ, интернет-ресурсы и граждане должны быть внимательными при распространении такой информации и обращаться к официальным источникам или в ведомства за получением комментариев.

Прокуратура Московской области также предупредила об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации.

В подмосковной прокуратуре заявили, что фейковые сообщения о событиях и происшествиях зачастую содержат провокационную и резонансную информацию, которая распространяются с целью создания ажиотажа и эмоциональной нестабильности в обществе.

В пятницу, 11 августа, Сергей Собянин сообщил о попытке пролета на Москву одного беспилотника. Мэр заявил, что силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат был сбит. Его обломки упали в районе Карамышевской набережной.

Градоначальник заявил, что в результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, нет серьезных разрушений.

В Минобороны РФ сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать объекты Москвы при помощи беспилотника. В российском военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА упал в лесном массиве на западе Москвы.



Средства РЭБ нейтрализовали украинский беспилотник над Москвой – Минобороны РФ