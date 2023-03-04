В России началось создание противолодочного самолета на замену Ил-38 – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В России начали разработку противолодочного самолета, который заменит советский Ил-38 и получит новейшее бортовое оборудование, а также больший ассортимент вооружений с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В новом самолете сохранят стандартную для этого класса четырехдвигательную схему. Ее планируют оснащать турбиновинтовыми двигателями ТВ7-117.

Кроме того, самолет получит новые гидроакустические буи. Уточняется, что он будет построен почти полностью на российских электронных комплектующих и элементах.

Ранее СМИ сообщали, что новейший многоцелевой корвет проекта 20380 "Резкий" передадут Тихоокеанскому флоту РФ в мае этого года. Как уточнялось, в настоящий момент корвет выполняет задачи очередного этапа сдаточных испытаний.

До этого стало известно, что в зону проведения спецоперации доставлена партия доработанных по итогам применения в боевых условиях автоматов АК-12.

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