В РФ разработали систему автоматического наведения для создания боевых роботов

Фото: Министерство обороны РФ

В России разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели, которую будут использовать для создания боевых роботизированных платформ на базе турели. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на конструкторское бюро "Талламхо".

В организации отметили, что система может в автоматическом режиме улавливать блики от тепловизоров противника, после чего открывается огонь на поражение.

Данная система работает в заранее заданном секторе, подчеркнули в бюро.

"Мы определяем механизму сектор контроля. Когда она видит в этой стороне движения или блики, то разворачивает в эту сторону орудия и открывает огонь", – сообщили в "Талламхо".

Специалисты рассказали, что во время разработки системы преследовалась цель научить робота вести огонь в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в России создали и запатентовали устройство прямого лазерного командного наведения управляемых ракет. Разработка принадлежит Раменскому приборостроительному заводу.

До этого СМИ писали о том, что в РФ завершаются испытания антидроновых ракет, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение зенитных ракетных комплексов в зоне СВО.