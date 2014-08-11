Двое из 9 детей, прибывших с Украины, находятся в тяжелом состоянии

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Двое из девяти детей, прибывших с Украины, находятся в тяжелом состоянии в московских больницах, сообщает в понедельник, 11 августа, пресс-служба Минздрава России.

"Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, пять - в состоянии средней тяжести, состояние еще двух детей - удовлетворительное", - уточнили в ведомстве.

Детей госпитализировали в 4 больницы: Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России, Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, Научно-практический центр детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы.

В пресс-службе добавили, что дети, жители Донецка, были доставлены в Москву в сопровождении медицинских работников и родственников для оказания им специализированной помощи.

Кроме того, в настоящее время ведется непрерывный контроль состояния их здоровья, при необходимости будут проведены консультации главных внештатных специалистов Минздрава России.

Напомним, что у всех доставленных в Москву детей тяжелые диагнозы: одних ранило, у других сложные заболевания - и в регионе, разрушаемом войной, они остались без надежды на правильное лечение. В ближайшие дни через границу с Украиной должны переправить еще около 30 болеющих детей.