Люди с тяжелыми заболеваниями не будут отбывать административный арест

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Правительство России запретило людям с тяжелыми заболеваниями отбывать административный арест, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

От административного ареста будут освобождаться люди, страдающие эпилепсией, психическими расстройствами и расстройствами поведения, требующими оказания экстренной медицинской помощи, другими болезнями нервной системы в тяжелой стадии.

Не должны отбывать административный арест люди с любыми острыми инфекционными заболеваниями в тяжелой стадии, имеющие болезни кожи, а также имеющие любые травмы и отравления, требующие оказания экстренной медицинской помощи.

Кроме того, под арест не попадут люди, имеющие злокачественные новообразования IV стадии, нарушения свертываемости крови, сахарный диабет с осложнениями, другие болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ в тяжелой стадии либо слепоту обоих глаз, а также инвалиды I группы.