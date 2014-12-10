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Законы

10 декабря 2014, 22:06

Закон о хранении персональных данных в РФ вступит в силу в сентябре 2015 года

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Закон об обязательном хранении персональных данных россиян на серверах в РФ вступит в силу 1 сентября 2015 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина.

В первоначальной версии закона, который уже подписан Владимиром Путиным, стояла другая дата - 1 сентября 2016 года. Затем депутаты предложили внести в него поправки и начать применять уже с 1 января 2015 года.

В результате депутаты решили сместить начало действия закона на год раньше - с 1 сентября 2016 года на 1 сентября 2015 года.

"После консультаций, которые провел комитет было принято решение остановиться на дате 1 сентября 2015 года. То есть через 9 месяцев он будет вступать в силу. Мы будем предлагать Госдуме на следующей неделе вернуться к процедуре второго чтения", - уточнил Левин.

Напомним, Госдума 4 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект об обязательном хранении на территории России персональных данных граждан страны, обрабатываемых через интернет. Таким образом, все сведения о россиянах будут храниться в базах данных, расположенных на территории России.

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В первую очередь закон коснется социальных сетей и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян.

К персональным данным отнесут, в частности, адреса электронной почты и личную переписку. Сайты-нарушители будут занесены в "черный список" Роскомнадзор. Этим списком станет специально созданный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России.

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