В библиотеке для молодежи расскажут о лучших зарубежных вузах

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Серия мероприятий, посвященных самообразованию и саморазвитию, стартует в библиотеке для молодежи с 1 сентября. Старшеклассники, студенты и работающие москвичи узнают, можно ли учиться легко и с удовольствием.

Посетителям расскажут, как получить образование в лучших вузах США, Великобритании и Голландии. Эксперты подскажут, какие гранты и программы есть в вузах, какие документы нужно собрать для поступления и какие экзамены сдать, сообщили организаторы.

Также в программе – обсуждение возможности доступного образования, обзор образовательных сайтов и мобильных приложений.

В этот вечер потренировать сообразительность и смекалку на практике можно в Клубе словесных игр "и Ко".

Консультировать будут дизайнер-программист, преподаватель в Moscow coding school Сергей Сурганов, менеджер образовательных проектов Британского Совета Валентина Орлова, директор "Центра по Образованию в США" Наталия Розанова, консультант по образованию Nuffic Neso Russia Елена Агафонова.

Начало в 17.00. Вход бесплатный.