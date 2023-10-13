В РСТ назвали топ-3 направления для зарубежных путешествий в конце осени

С приближением зимы на популярных летом зарубежных курортах становится холоднее. Из-за этого российские путешественники вынуждены подбирать новые направления, где можно отдохнуть от холода и затяжных дождей. Спрашиваем у экспертов, на какие маршруты стоит обратить внимание в конце осени, а также во сколько может обойтись поездка.



Топовые направления конца осени

Международный туризм, несмотря на сокращение общего числа поездок, в настоящий момент показывает уверенное восстановление. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Сегодня из РФ прямыми рейсами можно улететь в 38 стран. При этом число таких направлений продолжает расти. Например, в декабре ожидается открытие прямых перелетов до острова Маврикий и Гонконга. В перспективе к списку может прибавиться и Индонезия, отметил эксперт.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии Сейчас есть совершенно уникальные маршруты, куда можно отправиться через туркомпанию.

Тем не менее лидером по посещению все еще остается Турция. Но чем ближе конец бархатного сезона, тем больше россиян выбирают Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд, Шри-Ланку и Мальдивские острова. Также, по словам Горина, интересные предложения поступают по Кубе и Венесуэле.

Наиболее привлекательным направлением эксперт назвал Таиланд. "Он полностью открыт, интересен по экскурсионным и природным возможностям, а также для пляжного и островного отдыха. С точки зрения возможностей Таиланд – это то направление, комфортное для путешествий, куда есть прямое авиасообщение", – говорит вице-президент РСТ.

На втором месте находится Куба. Туда с июля возобновились прямые перелеты из РФ, и с тех пор республику посетило не так много россиян. На третьем месте, по словам Горина, находится Египет. "Именно сейчас в Египте очень комфортно и достаточно бюджетно, из-за большого количества различных предложений. Для любителей плавать в море с маской он, кончено, уникален", – подчеркнул эксперт.



Наиболее доступные маршруты

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что из-за мировой инфляции и ослабления рубля стоимость отдыха за рубежом выросла относительно прошлого года. Но благодаря пакетным предложениям от туроператоров со специальными ценами на перелет и гостиницу путешествие можно организовать со средним бюджетом.

Самым дешевым из популярных направлений в конце осени является Египет, рассказала Москве 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. По ее словам, поездка в эту страну для двоих на неделю будет стоить от 150 тысяч рублей. Речь идет про пакетное предложение, включающее перелет.

Вместе с тем отдых в Турции в конце осени обойдется дороже. Два человека могут отправиться туда на восемь ночей за 213 тысяч рублей.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств В конце октября там великолепная погода. Это направление хорошо продается, оно остается популярным.

Еще дороже стоят путевки в Таиланд и на Кубу. По словам специалиста, цены по этим направлениям начинаются от 250 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить самое бюджетное путешествие в ОАЭ. В скором времени в эмиратах "начнется самый сезон", заключила Осипова.

