В РСТ назвали топ-3 направления для зарубежных путешествий в конце осени

С приближением зимы на популярных летом зарубежных курортах становится холоднее. Из-за этого российские путешественники вынуждены подбирать новые направления, где можно отдохнуть от холода и затяжных дождей. Спрашиваем у экспертов, на какие маршруты стоит обратить внимание в конце осени, а также во сколько может обойтись поездка.
Топовые направления конца осени
Международный туризм, несмотря на сокращение общего числа поездок, в настоящий момент показывает уверенное восстановление. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Сегодня из РФ прямыми рейсами можно улететь в 38 стран. При этом число таких направлений продолжает расти. Например, в декабре ожидается открытие прямых перелетов до острова Маврикий и Гонконга. В перспективе к списку может прибавиться и Индонезия, отметил эксперт.
Тем не менее лидером по посещению все еще остается Турция. Но чем ближе конец бархатного сезона, тем больше россиян выбирают Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд, Шри-Ланку и Мальдивские острова. Также, по словам Горина, интересные предложения поступают по Кубе и Венесуэле.
Наиболее привлекательным направлением эксперт назвал Таиланд. "Он полностью открыт, интересен по экскурсионным и природным возможностям, а также для пляжного и островного отдыха. С точки зрения возможностей Таиланд – это то направление, комфортное для путешествий, куда есть прямое авиасообщение", – говорит вице-президент РСТ.
На втором месте находится Куба. Туда с июля возобновились прямые перелеты из РФ, и с тех пор республику посетило не так много россиян. На третьем месте, по словам Горина, находится Египет. "Именно сейчас в Египте очень комфортно и достаточно бюджетно, из-за большого количества различных предложений. Для любителей плавать в море с маской он, кончено, уникален", – подчеркнул эксперт.
Наиболее доступные маршруты
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что из-за мировой инфляции и ослабления рубля стоимость отдыха за рубежом выросла относительно прошлого года. Но благодаря пакетным предложениям от туроператоров со специальными ценами на перелет и гостиницу путешествие можно организовать со средним бюджетом.
Самым дешевым из популярных направлений в конце осени является Египет, рассказала Москве 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. По ее словам, поездка в эту страну для двоих на неделю будет стоить от 150 тысяч рублей. Речь идет про пакетное предложение, включающее перелет.
Вместе с тем отдых в Турции в конце осени обойдется дороже. Два человека могут отправиться туда на восемь ночей за 213 тысяч рублей.
Еще дороже стоят путевки в Таиланд и на Кубу. По словам специалиста, цены по этим направлениям начинаются от 250 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить самое бюджетное путешествие в ОАЭ. В скором времени в эмиратах "начнется самый сезон", заключила Осипова.
Читайте также