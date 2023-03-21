На три года: что нужно знать о продлении действия просроченных прав в РФ

Россиянам напомнили об автоматическом продлении срокa службы водительских удостоверений на три года для некоторых автомобилистов. Речь идет о владельцах корочек, получивших их в 2012 и 2013 годах. Мера затрагивает около пяти миллионов человек. Рассказываем подробности, а также разбираемся, какую выгоду это несет для водителей.



Права продлили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил об автоматическом продлении действия водительских прав на три года для некоторых категорий автомобилистов. По его словам, это сделано для удобства граждан. Кроме того, такое решение приняли, чтобы сократить административную нагрузку на органы министерства внутренних дел.





Владимир Колокольцев глава МВД России Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года.

В апреле прошлого года соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно документу, под продление подпадают только национальные удостоверения (действуют десять лет с момента оформления). Мера затронет около пяти миллионов человек.

Ранее в Госавтоинспекции заявили, что продление срока действия прав не означает, что их совсем перестанут менять. При обращении водителя ему выдадут новое удостоверение в установленном порядке. Согласно статистике ведомства, с 1 мая по 31 июля 2022 года в экзаменационных подразделениях ГИБДД заменили 462 тысячи корочек. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.



"Замена прав – это всегда время"

Фото: Москва 24

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР), директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с Москвой 24 поддержал решение продлить действие просроченных прав.





Сергей Канаев председатель координационного совета ФАР, директор Национального общественного центра безопасности движения Решение увеличить сроки действия водительских прав позволило избежать ажиотажа в подразделениях МВД, нагрузка на которые и так выросла в прошлом году.

Эксперт добавил, что свои выгоды получил и бизнес. "Замена прав – это всегда время. В среднем процедура занимает от трех до семи дней. Если компания не озаботится этим вопросом заранее, то водитель коммерческого транспорта будет вынужден простаивать, а это убытки. При автопродлении удостоверения этот риск отпадает", – пояснил Канаев.

Кроме того, автопродление позволяет не платить госпошлину за замену прав. По словам специалиста, это является плюсом для владельцев личного транспорта. В настоящее время пошлина составляет две тысячи рублей. Вместе с тем обязательное медицинское освидетельствование также проводится за счет средств водителей.

Канаев уверен, что в связи с продлением срока действия корочек безопасность на дорогах не пострадает.

