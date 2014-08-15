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Происшествия

15 августа 2014, 15:15

Мосгорсуд оставил под арестом бизнесмена Левона Айрапетяна

суды отмывание денег предприниматели бизнесмены Левон Айрапетян

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский городской суд оставил оставил под арестом бизнесмена Левона Айрапетяна, по меньшей мере, до 15 сентября, сообщает Агентство "Москва". Ранее адвокат предпринимателя предлагал суду выпустить подсудимого под залог в 30 миллионов рублей.

Защита предпринимателя отказалась обжаловать решение Мосгорсуда об аресте Айрапетяна. Как сказал адвокат бизнесмена, срок ареста его подсудимого истекает уже через месяц, и подавать апелляцию не имеет смысла.

Напомним, 17 июля 2014 года Басманный суд Москвы арестовал крупного предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна, подозреваемого в растрате и отмывании денежных средств.

По версии следствия, бизнесмен причастен к финансовым махинациям при продаже компании "Башнефть" структурам АФК "Система". Ранее суд арестовал в рамках этого дела пакет акций "Башнефти" на 300 миллионов рублей.

Задержать бизнесмена, который считается одним из самых богатых представителей армянской диаспоры на планете, удалось 15 июля в Домодедово.

Основанием для задержания стали показания экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, поджог типографии в Челябинской области и подрыв автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытку дачи взятки сотруднику ФСБ.

Добавим, что афера с деньгами, в свою очередь, входит в более крупное дело "кингисеппской" ОПГ, в рамках которого и приговорили Изместьева.

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