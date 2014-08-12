Рынок компенсирует клиенту ущерб от перелома, полученного из-за наледи

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В Абакане женщина отсудила у рынка 100 тысяч рублей за травму, полученную из-за наледи на крыльце, передает пресс-служба ВС Хакасии.

Как установил суд, пострадавшая зимой подскользнулась на крыльце торговой площадки и сломала ногу. Истица обвинила в этом руководство рынка, которое своевременно не очистило территорию.

Ответчик заявил в суде, что все проходы были очищены от снега и льда, а на ступеньках было наклеено антискользящее покрытие. Однако доказать, что все это было сделано до инцидента, руководство рынка не смогло – нет актов выполнения работ.

Также суд пояснил, что факт покупки реагентов не подтверждает, что их использовали в тот день. В результате суд взыскал с рынка 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, апелляционная инстанция оставила решение без изменений.