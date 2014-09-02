Рабочий, которого залило бетоном на стройплощадке, отсудил 300 тысяч рублей

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Стройкомпания в Башкортостане заплатит рабочему, которого залило бетоном, 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

ЧП произошло еще в 2012 году при возведении причала на берегу реки Кама близ села Танайка. Там на стройплощадке лопнул шланг и на рабочего под большим давлением вылился бетонный раствор. Мужчина ударился о стальную трубу, получив тяжелую травму головы.

В результате пострадавшего признали инвалидом третьей группы.

По мнению суда, стройфирма не обеспечила безопасные условия труда, и взыскал с нее компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Компания обжаловала судебное решение – по мнению представителя фирмы, с рабочим был заключен договор подряда и поэтому его травма не считается производственной, но ВС Башкортостана признал, что между рабочим и компанией были трудовые отношения, и отклонил доводы жалобы.