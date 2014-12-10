Время ожидания скорой помощи со станции им. Пучкова сократилось до 5-7 минут

"Медицина в деталях": Николай Плавунов - о модернизации скорой помощи

В рамках программы модернизации Станция скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова получила суперсовременную телефонную станцию. Благодаря ей оператор отвечает абоненту в течение 15 секунд, сообщил в эфире канала "Москва 24" главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи Николай Плавунов.

Кроме того, благодаря новой системе мониторинга бригады доезжают до пациентов за 5-7 минут. "Это связано с тем, что мы отказались от общего мониторинга прибытия бригад и перешли к системе локального мониторинга. Автоматизированная программа не только определяет маршрут для каждой бригады скорой помощи к конкретному пациенту, но и позволяет определять параметры расчетного времени приезда", - отметил Плавунов

Как получить неотложную медицинскую помощь

Помимо такого локального мониторинга были определены поводы для вызова, которые поступают на особый контроль оперативного отдела. Это вызовы, связанные с угрозой для жизни человека, а также вызовы, связанные с катастрофами, ДТП и ЧС.

Отметил Плавунов и то, что особое место уделяется пациентам с инфарктом миокарда и инсультом. "Мы этих пациентов отслеживаем от момента поступления вызова до момента прибытия бригады в стационар. Мало того, на сегодня все сосудистые центры оснащены программой, которая позволяет им видеть, что к ним везут конкретного пациента. Они уже к этому готовятся, готовится операционная, готовится бригада специалистов, чтобы максимально быстро этого пациента принять", - добавил Николай Плавунов.

Ранее глааврач Центра скорой помощи сообщил, что благодаря модернизации системы здравоохранения показатели работы столичной скорой помощи сравнялись с европейскими. Все бригады укомплектованы необходимым медицинским оборудованием для диагностики и оказания квалифицированной медицинской помощи большим и пострадавшим на догоспитальном этапе.