Футбольный ЦСКА оштрафовали за поведение болельщиков на 100 тысяч рублей

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На заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза были приняты штрафные санкции к ряду московских клубов по итогам пятого тура чемпионата страны по футболу. Наибольший денежный штраф в размере 100 тысяч рублей был вынесен ЦСКА.

Как уточняет пресс-служба РФС, этот штраф был вынесен за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча с казанским "Рубином".

Также штрафные санкции были приняты в отношении других столичных клубов: "Спартак" - на 10 тысяч рублей, "Торпедо" - на 40 тысяч рублей, а также "Локомотив" - на 20 тысяч рублей.