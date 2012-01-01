Алсу и Саша Савельева отменили концерты из-за проблем со здоровьем

У звезд в декабре наступает горячая пора: многие из них задействованы в различных концертах, шоу и частных корпоративах. В таком круговороте событий главное – чтобы здоровье не подвело. Но именно это и случилось с певицами Алсу и Сашей Савельевой. Какие еще знаменитости были вынуждены отказаться от мероприятий, читайте в материале Москвы 24.

Алсу: "Не могу даже говорить"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

16 декабря певица не на шутку встревожила поклонников: у себя в соцсетях Алсу внезапно объявила о переносе концерта, который был запланирован на следующий день, из-за проблем со здоровьем. Артистка подкрепила свои слова фото из медицинского учреждения, на котором ей берут на анализ кровь.

"Дорогой и любимый зритель, к моему большому сожалению я вынуждена перенести концерт, который должен был состояться 17 декабря в ММДМ, по состоянию здоровья. Не могу сейчас даже говорить, не то чтобы петь. Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы", – написала Алсу.

Подробности о своем диагнозе знаменитость решила не раскрывать. В комментариях к посту поклонники поддержали певицу и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Саша Савельева: "Он просто пропал"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Отказаться от предновогодних выступлений пришлось и экс-солистке группы "Фабрика" Саше Савельевой. На своей странице в соцсетях 16 декабря она сообщила, что потеряла голос прямо перед концертом, который пришлось экстренно отменить. Дело в том, что все произошло так быстро, что артистка даже не успела принять меры.

"Чего боится каждый артист? Конечно, потерять голос, а еще и в канун новогодней суеты с кучей мероприятий и выступлений. И вот со мной это произошло. Буквально за час. Днем я заметила, что голос как-то неестественно звучит, и в течение часа он просто пропал", – пожаловалась Савельева.

Вскоре у знаменитости появилась слабость и поднялась температура, она обратилась к медикам. Врачи прописали певице лекарства, ингаляции и сделали тест на ковид, который оказался отрицательным.

Алена Шишкова: "Была Аленушка, а стала Баба-Яга костяная нога"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшей возлюбленной рэпера Тимати и модели Алене Шишковой и вовсе придется встречать Новый год в гипсе. 15 декабря девушка сообщила подписчикам, что получила серьезную травму ноги, когда возвращалась домой из салона красоты. Блондинка поскользнулась на улице и неудачно упала.

"Из новостей: частичный разрыв связок на левой ноге. После салона красоты шла с новой укладкой и немного не дошла. Снегопад, каша под ногами и моя координация", – посетовала Шишкова.

Впрочем, обладательница титула "Вторая вице-мисс России – 2012" решила не унывать и устроила фотосессию прямо в больнице. На кадрах Алена позирует, сидя в инвалидном кресле и с гипсом до колена. Знаменитость успокаивает, что, в отличие от переломов, при частичном разрыве связок наступать на ногу можно будет уже через неделю. А вот гипс медики разрешат снять лишь спустя месяц, добавила модель.

Кристина Асмус: "Вскрыли правое колено, а там секретик"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актрису Кристину Асмус тоже ожидает Новый год без танцев и выступлений. 8 декабря в своем блоге артистка сообщила, что повредила связки во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда", но отыграла его до конца, несмотря на боль в колене. Она поделилась с подписчиками фото, на котором демонстрирует ногу в медицинском ортезе. Асмус уточнила, что это далеко не первая травма в ее жизни, поэтому костыли она далеко не убирала.

"На этот раз разрыв передней крестообразной связки колена. Вернее того, что было вместо нее, так как девять лет назад я уже рвала эту связку и мне из сухожилия соорудили новую. А повторная операция сейчас гораздо сложнее и гаже", – пожаловалась Кристина.

А уже 12 декабря актриса вышла на связь из больничной палаты: она сообщила фолловерам, что перенесла сложную четырехчасовую операцию.



Кристина Асмус актриса Вскрыли правое колено на операционном столе, а там секретик. Оказалось, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, я еще и мениск порвала. Так что операционное действо длилось почти 4 часа без антракта. Еще и материал брали со второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита.

Артистка назвала первую ночь после операции "просто адом" и призвала подписчиков внимательнее относиться к своему здоровью. Асмус сообщила, что ближайшие три-четыре недели будет вынуждена ходить на костылях, а также поблагодарила своего бойфренда, продюсера Илью Бурца за поддержку, внимание и помощь.