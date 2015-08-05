На Кузнецком мосту дорожные службы окопали припаркованный автомобиль

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Дорожные службы при выполнении ремонтных работ окопали со всех сторон припаркованный на улице Кузнецкий мост автомобиль Audi белого цвета, фотографии которого моментально разлетелись по соцсетям.

Как сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства (АМПП), эвакуацией автомобиля, оставленного в неподходящем месте, должны были заниматься местные власти - префектура или управа района.

"За перемещение автомобиля, который окопали дорожные службы, должны отвечать префектура или управа района", - прокомментировали в пресс-службе.

Иномарку оставили на "островке" асфальта в центре столицы

Напомним, что владелец Audi припарковался на Кузнецком мосту в месте, где шли дорожные работы. Строители не стали дожидаться водителя и начали разбирать дорожное покрытие вокруг машины. Автомобиль не пострадал - под колесами остался маленький пятачок нетронутой дороги.

Если верить опубликованным фотографиям, снимать асфальт вокруг машины рабочие начали еще 2 августа, но тогда выехать автомобилю мешали дорожные столбики, ограждающие пешеходную зону. Сегодня утром машина, наконец, покинула место стоянки с помощью эвакуатора.