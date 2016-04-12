Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Строительство и реконструкция

12 апреля 2016, 21:27

20 земельных участков изымут в ТиНАО под строительство ж/д переезда

реконструкция земельные участки новые территории ТиНАО изъятие городские территории строительство и реконструкция имущественно-земельные отношения строительство и снос

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В поселении Крекшино Новомосковского округа изымут 20 земельных участков для реконструкции железнодорожного переезда на Киевском направлении Московской железной дороги. Соответствующее распоряжение подписал заместитель руководителя департамента городского имущества столицы Максим Гаман, сообщает Агентство "Москва".

Хозяев изымаемых объектов оповестят о данном решении в течение семи дней со дня принятия распоряжения. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав предписывается обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества в течение 20 календарных дней и в установленные сроки поставить данные участки на государственный кадастровый учет.

Как изменится ТиНАО к 2035 году

Отметим, к 2018 году на присоединенных территориях построят и реконструируют 137 километров дорог. А всего до 2035 года в границах Троицкого и Новомосковского округов планируется построить около 600 километров дорог. Почти все магистрали будут иметь как минимум четыре полосы движения.

В 2018 году построят трассу МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Она свяжет МКАД с будущим административно-деловым центром в поселке Коммунарка и тем самым даст импульс его развитию. Кроме того, магистраль станет дублером Калужского шоссе и значительно его разгрузит.

Работы также запланированы на автодороге от Киевского до Калужского шоссе, на автодороге от Минского до Боровского шоссе, на автодороге от МЗ "Украина" до Калужского шоссе, на автодороге от улицы Героя Соломатина до Музыкальной, на автодороге МЗ "Украина" – деревня Марьино.

Ссылки по теме

Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать