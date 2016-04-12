20 земельных участков изымут в ТиНАО под строительство ж/д переезда

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В поселении Крекшино Новомосковского округа изымут 20 земельных участков для реконструкции железнодорожного переезда на Киевском направлении Московской железной дороги. Соответствующее распоряжение подписал заместитель руководителя департамента городского имущества столицы Максим Гаман, сообщает Агентство "Москва".

Хозяев изымаемых объектов оповестят о данном решении в течение семи дней со дня принятия распоряжения. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав предписывается обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества в течение 20 календарных дней и в установленные сроки поставить данные участки на государственный кадастровый учет.

Как изменится ТиНАО к 2035 году

Отметим, к 2018 году на присоединенных территориях построят и реконструируют 137 километров дорог. А всего до 2035 года в границах Троицкого и Новомосковского округов планируется построить около 600 километров дорог. Почти все магистрали будут иметь как минимум четыре полосы движения.

В 2018 году построят трассу МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Она свяжет МКАД с будущим административно-деловым центром в поселке Коммунарка и тем самым даст импульс его развитию. Кроме того, магистраль станет дублером Калужского шоссе и значительно его разгрузит.

Работы также запланированы на автодороге от Киевского до Калужского шоссе, на автодороге от Минского до Боровского шоссе, на автодороге от МЗ "Украина" до Калужского шоссе, на автодороге от улицы Героя Соломатина до Музыкальной, на автодороге МЗ "Украина" – деревня Марьино.