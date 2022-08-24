Юрист рассказала, что грозит якутскому неврологу за прием 20 пациентов за раз

В соцсетях вызвало волну критики видео, на котором невролог одной из городских больниц Якутска провела коллективный прием пациентов. Одновременно в кабинете врача находились 20 человек. В Минздраве региона назвали ситуацию неприемлемой и начали служебное расследование. Рассказываем подробности, а также выясняем, что может грозить медику.



Коллективный медосмотр

Фото: телеграм-канал 14News

Кадры с коллективным осмотром пациентов у невролога были засняты в Якутской городской больнице № 3. На записи видно, как еле помещающиеся в кабинет врача люди стоят c разведенными в разные стороны руками. Они синхронно следуют указаниям медика. "Теперь руки вперед, указательным пальцем находим кончик носа", – говорит врач.

Автор видео Николай (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал, что на коллективный прием попали два десятка человек.





Николай автор видео Врач вышла, спросила, кто на медосмотр, собрала у всех документы, направления и позвала в кабинет. Туда ровно 20 человек зашли, я вообще, по-простому сказать, офигел, когда увидел. И она начала вот эти манипуляции: дотроньтесь до носа, разведите руки в стороны, всем 20 людям за раз.

Мужчина пояснил, что приехал на прием со своей тещей. Он добавил, что видеороликом хотел "проучить" врача за грубость, которую она якобы себе позволила.

"Мы приехали по времени, у нее в 12:45 был прием, в 12:55 только зашла женщина, которая на 12:30 была записана. Я смотрю, туда люди заходят и пропадают в кабинете. Дверь открывается, раз заметил, два заметил – они просто так сидят и разговаривают. Вот я и задал вопрос, почему они так делали. Мне ответили, чтобы я закрыл дверь с той стороны и не учил их работать. Меня это задело, поэтому, когда начался этот массовый медосмотр, я решил снять, думал, хоть как-то проучу их", – добавил автор видео.

В самой больнице, комментируя распространившуюся в соцсетях запись, сообщили, что начали служебное расследование. На ролик с коллективным медосмотром также обратили внимание в региональном Минздраве.





Лена Афанасьева министр здравоохранения Якутии Ситуацию, которая произошла в Якутской городской больнице № 3, считаю неприемлемой для медицинского работника. Безусловно, мы проведем служебную проверку, побеседуем с врачом, чтобы понять причины... Я поручила главврачу больницы связаться с пациентами, которые оказались на этом приеме, и пригласить их повторно подойти в больницу для получения медпомощи должным образом.

Министр добавила, что власти внимательно относятся к качеству оказания медицинской помощи. Она призвала граждан сообщать о подобных ситуациях по номеру Единого контакт-центра здравоохранения – 122.



Врачебная тайна

В Якутске врач-невролог провела коллективный осмотр пациентов

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе с Москвой 24 назвал вопиющим случай группового медосмотра в якутской больнице.





Юрий Жулев сопредседатель Всероссийского союза пациентов Это нарушение действующих правил, незаконная деятельность. Прием пациента всегда индивидуален. Коллективного приема не может быть, это просто не предусматривает ни один документ.

Эксперт добавил, что при таком подходе у находившихся в кабинете людей могли не выявить потенциально возможные отклонения от нормы.

"А это может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если по итогам осмотра была получена какая-то справка, она может быть аннулирована. И потребуется повторный осмотр врачом, но уже в индивидуальном порядке", – подчеркнул сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

Специалист также уточнил, что однозначно можно говорить как минимум о нарушении врачебной этики со стороны невролога. Кроме того, создаются предпосылки к нарушению врачебной тайны, считает он. "Такой медосмотр публичен. Если бы во время этого осмотра у пациента выявили отклонение и при всех ему об этом сообщили, тогда это было бы нарушением врачебной тайны", – заключил Юрий Жулев.

В свою очередь, медицинский юрист Жанна Алтунян рассказала Москве 24, что якутскому неврологу за групповой осмотр пациентов может грозить дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения. За разглашение врачебной тайны также предусмотрена уголовная ответственность. "В данном случае я считаю, до уголовной ответственности не дойдет. Скорее всего, врач отделается выговором", – подчеркнула Жанна Алтунян.

Ранее сообщалось, что в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы медсестра совершила обход пациентов в необычном виде. Девушка надела купальник, поверх которого был только прозрачный защитный костюм. Свой поступок она объяснила тем, что ей было жарко в спецформе.